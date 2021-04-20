В затоне Сухая Самарка толкач с баржей наехал обслуживающее судно

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Во вторник, 20 апреля, в 12:15, в Затоне Сухая Самарка (р. Волга траверз 1741 км), по предварительной информации, речной толкач РТ-371 с баржой 5305 наехал на обслуживающее судно — гидроперегружатель ГП 33. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.