Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 14 млрд рублей

На днях в областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участники совещания рассмотрели четыре новых проекта, общий объем инвестиций которых превысил 14 млрд рублей.
Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных президентом страны по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. "Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.
"Мы постоянно расширяем инструменты поддержки частного бизнеса, развиваем наши ведущие инвестплощадки. В прошлом году мы серьезно нарастили объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти", запустили два индустриальных парка, нескольким десяткам компаний присвоили статус резидентов территорий опережающего развития. Сегодня мы продолжаем вести работу с инвесторами, предлагая им лучшие условия для реализации проектов", — рассказал Дмитрий Богданов.
На заседании рассмотрели проект в области развития сельского хозяйства. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Еще один проект касается развития строительной сферы. На реализацию проекта инвестор направит 12,7 млрд рублей.
Третий инвестор представил рабочей группе проект в туристической сфере. Инвестиции составят более 153 млн рублей. Четвертый проект, рассмотренный на заседании, касается автомобильной отрасли. Инвестор готов вложить в его реализацию 300 млн рублей.
Всего за время существования рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области участники рассмотрели 83 проекта на общую сумму 222 млрд рублей.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html