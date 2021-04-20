С начала года 31 пациент доставлен вертолетом в больницы Самарской области

В апреле вертолет службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина совершил семь вылетов в города и районы губернии. Восемь пациентов были доставлены в специализированные учреждения Самары и Тольятти для обследования и лечения.

Всего с начала года вертолет санавиации совершил 29 вылетов, в медучреждения Самары и Тольятти эвакуирован 31 пациент из дальних районов губернии.

"Срочная медицинская помощь специалистов потребовалась жителям Большой Черниговки, Сызрани, Челно-Вершинского, Исаклинского, Безенчукского, Камышлинского районов, - рассказала замглавврача по анестезиологии и реаниматологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина, главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева. - Специалисты службы оперативно, в течение "золотого часа", направляют больных в региональные сосудистые центры, спасая пациентов с политравмами, ожогами, пневмониями".

Один пациент 58 лет был доставлен вчера из Сызрани в реанимацию Тольяттинской горбольницы №4 с COVID-19 и ожогами, полученными при пожаре дома. Врачи стабилизировали его состояние, и сегодня он переведен в палату.

Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 г. в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам - в том числе часть стратегии лидерства главы региона.