Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

В прошлом году строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" взялся за реализацию амбициозного для Самарской области проекта — стокилометрового обхода Тольятти, который станет частью транснационального коридора "Европа — Западный Китай". Перед началом горячего строительного сезона стоит оценить масштабы проекта, очертания которого уже сегодня впечатляют своим размахом.
Рождение дороги
По временной, отсыпанной щебнем дороге, за селом Шигоны сворачиваем налево и едем к месту скопления людей и техники. Местность здесь холмистая, и для того, чтобы сделать автобан по всем правилам, дорожникам пришлось поработать с грунтами — где-то срезать, а где-то устроить насыпь. В итоге на так называемом третьем этапе строительства сегодня почти завершена подготовка к укладке дорожного пирога. Пара экскаваторов ровняет бровку отвала грунта. Многометровые отвалы поднимаются по краям корыта, а по оси в обе стороны сколько глаз видит — будущая дорога. Широкая и прямая. В готовом виде ширина асфальтобетонного покрытия составит 15 метров, что позволит организовать двухполосное движение в обоих направлениях.
Два холма соединит мостовой переход через речку Тайдаково. Сейчас на сооружении его основания трудятся рабочие и экскаватор, который уверенным движением ковша разматывает огромный рулон гидроизоляционного материала. Затем каждый слой просыпается песком и уплотняется.
Неподалеку сварщики собирают из арматуры цилиндрические каркасы, которые станут скелетом для опор моста. Часть таких заготовок для опор уже установлена на место. Придет время — и их зальют бетоном.
Этапы и сроки сдачи
Таких искусственных сооружений в проекте 37 — это и мостовые переходы, и путепроводы. А, вообще, проект "Обход Тольятти" предусматривает строительство автодороги по европейским стандартам протяженностью почти 100 км и моста через реку Волгу. По мнению Антона Гурьянова, руководителя проекта "Обход Тольятти" строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", учитывая сжатые сроки строительства, темп взят хороший, и нет никаких сомнений, что объект будет завершен точно в срок.
"Стройка идет полным ходом и состоит из пяти этапов: четыре — это дорога и искусственные сооружения — мосты, путепроводы, и еще один этап — мост через реку Волга", — рассказал Антон Гурьянов.
Зима попыталась внести в работу дорожников коррективы. Благодаря морозам грязи не было, и это плюс. Но из-за снега и холода увеличились расходы компании. Особенно тяжело пришлось мостовикам. Ледовая обстановка этой зимой на Куйбышевском водохранилище была суровая — толщина льда достигала одного метра и серьезно осложняла работу. Однако график — это святое. Вот и сейчас мостовики не могут работать на полную силу — мешает паводок. Как только ледоход пройдет, начнется основной строительный сезон, интенсивность труда возрастет и количество рабочих будет увеличено на всех участках.
Что уже сделано
На сегодня подготовлено 26 километров земляного полотна под следующий слой дорожной одежды, и около 10 километров — пока в работе. На возведении моста задействовано около 700 человек, на подготовке земляного полотна работают примерно 600 человек и почти 500 единиц дорожно-строительной техники.
Около 70 километров будущей трассы из 99 уже передано подрядчику, и на них уже развернута работа. Интенсивно идет освобождение территории под строительство дорожного полотна от почвы и растительности — снято 1,63 млн м³ почво-растительного грунта. Возводится земляное полотно: вынуто грунта в объеме 2,06 млн м³, возведена насыпь объемом 2,95 млн м³.
"Уникальность проекта определяет не только наличие внеклассного моста через Волгу длиной более 3,6–3,7 км сложной конструкции, но и применение нового асфальтобетонного покрытия. Это будет сделано впервые в России на протяжении всего объекта, что позволит существенно улучшить эксплуатационные характеристики дороги", — считает Антон Гурьянов.
Вызов принят
К концу года на некоторых этапах стройки продолжится возведение земляного полотна, где-то будет уложен асфальт, где-то — завершатся работы по созданию искусственных сооружений. В этом году компания "Автобан" сдаст еще один путепровод, чтобы обеспечить пуск дороги Тольятти — Ягодное. А через год на этом месте, где руководитель проекта "Обход Тольятти" устроил экскурсию для СМИ, будет асфальт.
Выходя на площадку в Самарскую область, "Автобан" уже имел за плечами реализацию таких сложных проектов как ЦКАД–3 и ЦКАД–4. Центральная кольцевая автодорога — стала основой не только дорожной инфраструктуры Московского региона, но и опорной сети скоростных автодорог России, а также частью международных транспортных коридоров.
"Обход Тольятти" для нашей компании — своеобразный вызов, который мы приняли. Это следующий шаг нашего развития, — поделился Антон Юрьевич. — И сегодня у нас есть все для того, чтобы построить дорогу и мост через Волгу в установленные сроки и с хорошим качеством".
Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новая дорога разгрузит трассу М5, уменьшит нагрузку на ГЭС, снизит аварийность. Гарантийный срок эксплуатации дороги — 20 лет. Ввод объекта планируется в конце 2023 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.