Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

В прошлом году строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" взялся за реализацию амбициозного для Самарской области проекта — стокилометрового обхода Тольятти, который станет частью транснационального коридора "Европа — Западный Китай". Перед началом горячего строительного сезона стоит оценить масштабы проекта, очертания которого уже сегодня впечатляют своим размахом.

Рождение дороги

По временной, отсыпанной щебнем дороге, за селом Шигоны сворачиваем налево и едем к месту скопления людей и техники. Местность здесь холмистая, и для того, чтобы сделать автобан по всем правилам, дорожникам пришлось поработать с грунтами — где-то срезать, а где-то устроить насыпь. В итоге на так называемом третьем этапе строительства сегодня почти завершена подготовка к укладке дорожного пирога. Пара экскаваторов ровняет бровку отвала грунта. Многометровые отвалы поднимаются по краям корыта, а по оси в обе стороны сколько глаз видит — будущая дорога. Широкая и прямая. В готовом виде ширина асфальтобетонного покрытия составит 15 метров, что позволит организовать двухполосное движение в обоих направлениях.

Два холма соединит мостовой переход через речку Тайдаково. Сейчас на сооружении его основания трудятся рабочие и экскаватор, который уверенным движением ковша разматывает огромный рулон гидроизоляционного материала. Затем каждый слой просыпается песком и уплотняется.

Неподалеку сварщики собирают из арматуры цилиндрические каркасы, которые станут скелетом для опор моста. Часть таких заготовок для опор уже установлена на место. Придет время — и их зальют бетоном.

Этапы и сроки сдачи

Таких искусственных сооружений в проекте 37 — это и мостовые переходы, и путепроводы. А, вообще, проект "Обход Тольятти" предусматривает строительство автодороги по европейским стандартам протяженностью почти 100 км и моста через реку Волгу. По мнению Антона Гурьянова, руководителя проекта "Обход Тольятти" строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", учитывая сжатые сроки строительства, темп взят хороший, и нет никаких сомнений, что объект будет завершен точно в срок.

"Стройка идет полным ходом и состоит из пяти этапов: четыре — это дорога и искусственные сооружения — мосты, путепроводы, и еще один этап — мост через реку Волга", — рассказал Антон Гурьянов.

Зима попыталась внести в работу дорожников коррективы. Благодаря морозам грязи не было, и это плюс. Но из-за снега и холода увеличились расходы компании. Особенно тяжело пришлось мостовикам. Ледовая обстановка этой зимой на Куйбышевском водохранилище была суровая — толщина льда достигала одного метра и серьезно осложняла работу. Однако график — это святое. Вот и сейчас мостовики не могут работать на полную силу — мешает паводок. Как только ледоход пройдет, начнется основной строительный сезон, интенсивность труда возрастет и количество рабочих будет увеличено на всех участках.

Что уже сделано

На сегодня подготовлено 26 километров земляного полотна под следующий слой дорожной одежды, и около 10 километров — пока в работе. На возведении моста задействовано около 700 человек, на подготовке земляного полотна работают примерно 600 человек и почти 500 единиц дорожно-строительной техники.

Около 70 километров будущей трассы из 99 уже передано подрядчику, и на них уже развернута работа. Интенсивно идет освобождение территории под строительство дорожного полотна от почвы и растительности — снято 1,63 млн м³ почво-растительного грунта. Возводится земляное полотно: вынуто грунта в объеме 2,06 млн м³, возведена насыпь объемом 2,95 млн м³.

"Уникальность проекта определяет не только наличие внеклассного моста через Волгу длиной более 3,6–3,7 км сложной конструкции, но и применение нового асфальтобетонного покрытия. Это будет сделано впервые в России на протяжении всего объекта, что позволит существенно улучшить эксплуатационные характеристики дороги", — считает Антон Гурьянов.

Вызов принят

К концу года на некоторых этапах стройки продолжится возведение земляного полотна, где-то будет уложен асфальт, где-то — завершатся работы по созданию искусственных сооружений. В этом году компания "Автобан" сдаст еще один путепровод, чтобы обеспечить пуск дороги Тольятти — Ягодное. А через год на этом месте, где руководитель проекта "Обход Тольятти" устроил экскурсию для СМИ, будет асфальт.

Выходя на площадку в Самарскую область, "Автобан" уже имел за плечами реализацию таких сложных проектов как ЦКАД–3 и ЦКАД–4. Центральная кольцевая автодорога — стала основой не только дорожной инфраструктуры Московского региона, но и опорной сети скоростных автодорог России, а также частью международных транспортных коридоров.

"Обход Тольятти" для нашей компании — своеобразный вызов, который мы приняли. Это следующий шаг нашего развития, — поделился Антон Юрьевич. — И сегодня у нас есть все для того, чтобы построить дорогу и мост через Волгу в установленные сроки и с хорошим качеством".

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новая дорога разгрузит трассу М5, уменьшит нагрузку на ГЭС, снизит аварийность. Гарантийный срок эксплуатации дороги — 20 лет. Ввод объекта планируется в конце 2023 года.