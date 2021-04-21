В Тольятти разыскали пропавшую несовершеннолетнюю

Тольяттинские полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю местную жительницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ученица девятого класса ушла из дома утром 16 апреля. После общения с родственниками пропавшей правоохранители предположили, что причиной ухода подростка из дома мог быть конфликт с матерью.

Полицейские выяснили, что школьница может находиться в Центральном районе в компании друзей. Эта версия подтвердилась. Вечером 20 апреля девушку нашли. Противоправных действий в отношении нее никто не совершал. Полицейские поговорили с подростком и пообщались с ее родителями.

В итоге в отношении матери несовершеннолетней составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних") и ст. 20.22 КоАП РФ ("Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних").