В Самарской области парень без водительских прав устроил ДТП и отказался от освидетельствования

Во вторник, 20 апреля, в Отрадном Самарской области парень без водительских прав сел за руль и устроил ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 1:00 20-летний парень ехал на Hyundai по Осиновскому шоссе в направлении ул. Чернышевского. Он не выбрал безопасную скорость и съехал в правый кювет.

В аварии пострадал 23-летний пассажир. Его госпитализировали.

По данным ГИБДД, находившийся за рулем молодой человек не имел водительских прав и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.