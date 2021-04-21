Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области

В Самарской области 21 апреля зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего в регионе скончались 1385 человек.

За сутки вылечились 219 человек, а всего 56951.

За все время в регионе заболело 59863, в том числе 189 человек за последние сутки.