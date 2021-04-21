На рынке в Новокуйбышевске сгорели три торговых павильона

Во вторник, 20 апреля, примерно в 19:07, произошел пожар на рынке на ул. Горького, 41 в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели три торговых павильона на площади 50 кв. м. В тушении участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 20:01.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.