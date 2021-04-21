Дмитрий Азаров: Решения президента по соцподдержке найдут отклик у людей

В среду, 21 апреля, президент страны Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию и жителям России.

Услышать главный программный документ страны в Центральном выставочном зале "Манеж" были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели заксобраний, главы конфессий, общественные деятели. Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Владимир Путин подчеркнул: нынешнее Послание сосредоточено на внутренней политике — посвящено "постковидному" восстановлению страны, развитию системы здравоохранения, стабилизации экономики и социальной сфере.

Президент поблагодарил всех, кто боролся и продолжает бороться с инфекцией: медицинских работников, ученых, волонтеров, социальных работников, сотрудников промпредприятий и тружеников села, которые обеспечили экономическую стабильность и продовольственную защищенность государства.

"Сегодня Послание президента не раз прерывалось аплодисментами. Многие из них были посвящены людям, которые встали на защиту общественного здоровья: врачам, медработникам, и конечно же, тем, кто делал свое дело, невзирая на угрозу пандемии, — нашим учителям, работникам торговли и сферы услуг, транспорта, нашим волонтерам, — подчеркнул Дмитрий Азаров по итогам Послания. — Решения, которые озвучил сегодня президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защите, развитию образования и культуры, безусловно найдут горячий отклик у людей".

Россия столкнулась с эпидемией в то время, когда еще дают о себе знать демографические последствия Великой Отечественной войны и 90-х годов прошлого века. Именно поэтому первый и один из самых обширных блоков нынешнего Послания — социальный.

"Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры", — сказал президент.

Сберечь самое главное достояние России — людей — в этот непростой период поможет вакцинация населения от COVID-19. Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации, а губернаторам — форсировать проведение прививочной кампании.

Для защиты здоровья россиян глава государства в Послании поставил задачу Правительству совместно с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов.

Особое внимание, как и при оглашении Послания в прошлом году, Владимир Путин уделил поддержке семей с детьми. По решению президента, с 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Кроме того, новые меры поддержки вводятся для женщин в положении, которые испытывают материальные трудности.

"Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц", — заявил Владимир Путин.

Новые меры поддержки вводятся для работающих мам: теперь размер оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости от трудового стажа будет составлять 100%. Вводится и новая выплата для всех школьников.

В Послании Владимир Путин обратил внимание и на вопрос выплаты алиментов. Он отметил, что необходимо выстроить систему таким образом, чтобы одинокая мать или отец не бегали с документами по инстанциям, было обеспечено безусловное исполнение судебных решений.

В рамках блока социальной политики президент большое внимание уделил созданию условий для качественного образования — от школьной скамьи до вуза. Для этого до конца 2024 года будет дополнительно построено не менее 1300 новых школ, закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов. Кураторы групп в ссузах по аналогии с классными руководителями в школах начнут получать доплату в 5 тыс. руб., значительные средства будут направлены на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов, открытие новых бюджетных мест в вузах.

Так, по решению главы государства, в предстоящие два года дополнительно будет создано 45 тыс. бюджетных мест в вузах. При этом не менее 70% из них будет отдано именно в региональные учебные заведения.

Важное место в Послании было уделено развитию культуры. В ближайшие три года дополнительно будет направлено 24 млрд руб. на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России.

Кроме того, Глава государства анонсировал создание Президентского фонда культурных инициатив. В этом году на гранты из него будет направлено 3,5 млрд рублей.

Одно из ключевых решений, озвученных президентом России Владимиром Путиным, касалось поддержки регионов, в том числе при помощи новой меры финансовой помощи — инфраструктурных кредитов. Они будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.