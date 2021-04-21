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Губернатор Власть и политика

В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава государства анонсировал создание президентского фонда культурных инициатив. В этом году на гранты из него будет направлено 3,5 млрд рублей.

"Очень важное решение. Я уверен, что все творческие люди, деятели искусств с воодушевлением это услышали. 3,5 млрд — значительные и очень серьезные средства. Мы обязательно этот вопрос обсудим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре, и я уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь — Самарской области", — заверил губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

О важности поддержки культуры, в частности сельских музеев, которых в регионе 16, высказался директор СОИКМ им. П. В. Алабина Андрей Кочетков.

"Меры по обновлению сельских музеев и музеев в исторических городах очень важны. В прошлом году я побывал в разных сельских музеях Самарской области, и ряд из них требует реновации материальной базы и экспозиционных подходов. Музеи — важные держатели смыслов территорий, и в условиях урбанизации зачастую они становятся единственными хранителями исторической информации как о существующих населенных пунктах, так и уже исчезнувших. Кроме того, как мы знаем на разных примерах, музеи могут стать центрами сельского туризма в комплексе с другими туристическими проектами, в том числе, созданных из внебюджетных источников. Анонсированные в послании 24 миллиарда рублей на обновление Домов культуры и музеев в сельской местности — это серьезно", — отметил Андрей Кочетков.

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Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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