Владелец Toyota Land Cruiser из Самары накопил более 300 тыс. руб. долгов по штрафам

В Самаре владелец Toyota Land Cruiser 200 погасил долг по штрафам за нарушения ПДД после ареста автомобиля.
Как сообщает УФССП России по Самарской области, мужчина 18 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам 342 тыс. рублей. Ему неоднократно направляли требования о погашении задолженности, но автомобилист продолжал уклоняться от оплаты штрафов.
В итоге приставы описали и арестовали принадлежащий самарцу Toyota Land Cruiser 200. Чтобы машину не отправили на реализацию, мужчина уже на следующий день принес приставу квитанцию о полном погашении задолженности.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор