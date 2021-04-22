Владелец Toyota Land Cruiser из Самары накопил более 300 тыс. руб. долгов по штрафам

В Самаре владелец Toyota Land Cruiser 200 погасил долг по штрафам за нарушения ПДД после ареста автомобиля.

Как сообщает УФССП России по Самарской области, мужчина 18 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам 342 тыс. рублей. Ему неоднократно направляли требования о погашении задолженности, но автомобилист продолжал уклоняться от оплаты штрафов.

В итоге приставы описали и арестовали принадлежащий самарцу Toyota Land Cruiser 200. Чтобы машину не отправили на реализацию, мужчина уже на следующий день принес приставу квитанцию о полном погашении задолженности.