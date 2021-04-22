В Самаре ликвидировали крупный пожар на ул. Структурной

В среду, 21 апреля, около 17:11, начался пожар на ул. Структурной, 7 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горело неэксплуатируемое строение на площади 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 22 человека, которые ликвидировали пожар в 19:18.
Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!