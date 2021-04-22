АСВ привлекает топ-менеджеров Газбанка за убытки в 770 млн рублей

Конкурсный управляющий АО АКБ "Газбанк" привлекает к ответственности контролировавших банк лиц.
С соответствующим заявлением госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) обратилась в арбитражный суд.
Убытки, по мнению истца, должны возмещать экс-председатель правления АО АКБ "Газбанк" Михаил Липовецкий, его зам Владимир Семин, и.о. предправления Артем Маслов, главный бухгалтер Лилия Власова и советник предправления по развитию бизнеса Виктор Левин.
"В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего банку были причинены убытки", - говорится в сообщении АСВ.
Общая сумма претензий составляет 770,35 млн рублей.
Напомним, Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. В сентябре временная администрация банка передала в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.
В феврале 2019 г. ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Первого суд признал виновным и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.