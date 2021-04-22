АСВ привлекает топ-менеджеров Газбанка за убытки в 770 млн рублей

Конкурсный управляющий АО АКБ "Газбанк" привлекает к ответственности контролировавших банк лиц.

С соответствующим заявлением госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) обратилась в арбитражный суд.

Убытки, по мнению истца, должны возмещать экс-председатель правления АО АКБ "Газбанк" Михаил Липовецкий, его зам Владимир Семин, и.о. предправления Артем Маслов, главный бухгалтер Лилия Власова и советник предправления по развитию бизнеса Виктор Левин.

"В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего банку были причинены убытки", - говорится в сообщении АСВ.

Общая сумма претензий составляет 770,35 млн рублей.

Напомним, Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. В сентябре временная администрация банка передала в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.

В феврале 2019 г. ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Первого суд признал виновным и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.