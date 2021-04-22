1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

На 22 апреля в Самарской области зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего в регионе скончались 1400 человек.

За сутки заболело 190 человек. Всего в Самарской области 60053 человека заболели. Из них вылечились 57165 пациентов, в том числе 214 за последние сутки.

В России за последние сутки заболело 8996 человек, выздоровело 8934 человека, скончалось 397 жителей страны.