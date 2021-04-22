Елена Стребкова: Все население нашей страны было настроено на победу над коронавирусом

В минздраве Самарской области поддержали слова президента о лидирующих позициях РФ в борьбе с пандемией и прокомментировали общий успех россиян в сложной борьбе с ковидом.

Напомним, 21 апреля во время ежегодного Послания президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом - медиков, волонтеров, работников жизненно важных предприятий. Именно благодаря им Россия оказалась впереди других стран по темпам и качеству преодоления пандемии.

По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального минздрава Елены Стребковой, преодолевать пандемию жителям Самарской области помогает способность побеждать вместе.

"Для борьбы с коронавирусной инфекцией огромное количество врачей разных специальностей прошли обучение и пришли в ковидные госпитали. Практически все медики встали на защиту здоровья людей, и то число больных, которые выздоровели, говорит о том, что мы действительно справляемся. Надо отметить и волонтерское движение - огромное количество студентов, просто людей, которые помогали своим соседям, близким, приносили продукты, лекарства, ходили в аптеки. Поэтому я могу сказать, что все население нашей страны было настроено на защиту и на победу над коронавирусом", - считает Елена Стребкова.