Дачные перевозки стартуют в Самаре 1 мая

С 1 мая в областном центре стартуют традиционные летние перевозки по садово-дачным маршрутам. Как будет организована работа общественного транспорта, по каким дням будут курсировать автобусы и как будут действовать льготы, обсуждали в четверг, 22 апреля, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары.

Как доложил депутатам руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин, сезон дачных перевозок стартует в областном центре 1 мая. Начнут работу все 29 садово-дачных маршрутов, без изменений по сравнению с предыдущим годом.

На прошлой неделе, с 13 по 15 апреля, представители профильного департамента, компаний-перевозчиков, ГИБДД и садово-дачных товариществ провели комиссионные объезды по дачным маршрутам, чтобы проверить состояние дорог.

"Все маршруты признаны пригодными для организации дачных перевозок", — сообщил руководитель департамента транспорта.

Перевозить горожан по дачным маршрутам, как и прежде, будет компания "СамараАвтоГаз" и ее субподрядчики. Автобусы — всего их 57 — будут осуществлять перевозки по средам, пятницам, субботам и воскресеньям со знакомых самарцам остановок: автостанция "Аврора", "Завод "Металлург", "Улица Георгия Димитрова", "Дом печати", "Поселок Управленческий", проспект Ленина (остановка общественного транспорта "Первомайская"), Хлебная площадь, улица Бакинская, пригородный автовокзал (остановка "Улица Агибалова").

Фото: Савельев Андрей

"Важно, что несмотря на заметное сокращение пассажиропотока в прошлом году, по понятным причинам, в 2021 году стоимость проезда для граждан сохранена на уровне 2019 года. Кроме того, в полном объеме сохранены льготы для населения", — отметил председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары Вячеслав Дормидонтов.

С мая по сентябрь транспортное обслуживание садоводов будет организовано по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням (за исключением 2 и 9 мая, когда состоятся массовые перевозки на городские кладбища). В октябре дачные автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям.

Подробности читайте в свежем выпуске газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 23 апреля.