Дачные перевозки стартуют в Самаре 1 мая

С 1 мая в областном центре стартуют традиционные летние перевозки по садово-дачным маршрутам. Как будет организована работа общественного транспорта, по каким дням будут курсировать автобусы и как будут действовать льготы, обсуждали в четверг, 22 апреля, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары.
Как доложил депутатам руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин, сезон дачных перевозок стартует в областном центре 1 мая. Начнут работу все 29 садово-дачных маршрутов, без изменений по сравнению с предыдущим годом.
На прошлой неделе, с 13 по 15 апреля, представители профильного департамента, компаний-перевозчиков, ГИБДД и садово-дачных товариществ провели комиссионные объезды по дачным маршрутам, чтобы проверить состояние дорог.
"Все маршруты признаны пригодными для организации дачных перевозок", — сообщил руководитель департамента транспорта.
Перевозить горожан по дачным маршрутам, как и прежде, будет компания "СамараАвтоГаз" и ее субподрядчики. Автобусы — всего их 57 — будут осуществлять перевозки по средам, пятницам, субботам и воскресеньям со знакомых самарцам остановок: автостанция "Аврора", "Завод "Металлург", "Улица Георгия Димитрова", "Дом печати", "Поселок Управленческий", проспект Ленина (остановка общественного транспорта "Первомайская"), Хлебная площадь, улица Бакинская, пригородный автовокзал (остановка "Улица Агибалова").
"Важно, что несмотря на заметное сокращение пассажиропотока в прошлом году, по понятным причинам, в 2021 году стоимость проезда для граждан сохранена на уровне 2019 года. Кроме того, в полном объеме сохранены льготы для населения", — отметил председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары Вячеслав Дормидонтов.
С мая по сентябрь транспортное обслуживание садоводов будет организовано по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням (за исключением 2 и 9 мая, когда состоятся массовые перевозки на городские кладбища). В октябре дачные автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям.
Подробности читайте в свежем выпуске газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 23 апреля.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.