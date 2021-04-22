Александр Муравец: У нас самый свободный доступ к вакцине от коронавируса

В послании президент Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации, а губернаторам - форсировать проведение прививочной кампании.

В Самарской области на сегодня привито более 266 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 170 тыс. человек. Работают 166 прививочных пунктов, используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ.

Открыты два круглосуточных пункта вакцинации - в Самаре на ул. Мичурина, 125 и Тольятти на Автозаводском шоссе, 5. В ближайшее время в регион поступит еще без малого 67 тыс. доз вакцин.

По поручению Дмитрия Азарова вакцинации подлежат в первую очередь врачи, учителя, работники социальной сферы, люди старшего возраста и относящиеся к группам риска, а также те, кто проявил ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, самостоятельно записавшись на прививку.

"Россия - страна с самым свободным доступом населения к вакцинации в мире. Будет еще больше и круглосуточных пунктов, и вечерних пунктов, и вакцинация в супермаркетах. И мы, и наши близкие в первую очередь хотим быть здоровыми. Решающий шаг нужно сделать самому, чтобы это все сработало", - отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Александр Владимирович Муравец,