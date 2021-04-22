ЦИК РФ начала проведение тестового дистанционного электронного голосования

С 21 апреля по 14 мая Центральная избирательная комиссия РФ начала проверку готовности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

С 21 апреля по 7 мая будет проходить прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В настоящее время уже более чем 2 тыс. избирателей в Самарской области подали заявки на участие. Проверка системы позволит оценить работу системы при масштабных нагрузках и сделать возможность голосования на реальных выборах простой и понятной.

Система обезличена, определить проголосовавшего невозможно. Поучаствовать в электронном голосовании можно будет с 12 по 14 мая. Голосование в оффлайн-формате не отменяется.

Дистанционное голосование пройдет с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 2021 года.



