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Выборы Власть и политика

ЦИК РФ начала проведение тестового дистанционного электронного голосования

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 апреля по 14 мая Центральная избирательная комиссия РФ начала проверку готовности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

С 21 апреля по 7 мая будет проходить прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В настоящее время уже более чем 2 тыс. избирателей в Самарской области подали заявки на участие. Проверка системы позволит оценить работу системы при масштабных нагрузках и сделать возможность голосования на реальных выборах простой и понятной.

Система обезличена, определить проголосовавшего невозможно. Поучаствовать в электронном голосовании можно будет с 12 по 14 мая. Голосование в оффлайн-формате не отменяется.

Дистанционное голосование пройдет с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 2021 года.

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весенний?

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А ты не воруй!

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