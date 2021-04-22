ЦИК РФ начала проведение тестового дистанционного электронного голосования

С 21 апреля по 14 мая Центральная избирательная комиссия РФ начала проверку готовности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.
С 21 апреля по 7 мая будет проходить прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.
В настоящее время уже более чем 2 тыс. избирателей в Самарской области подали заявки на участие. Проверка системы позволит оценить работу системы при масштабных нагрузках и сделать возможность голосования на реальных выборах простой и понятной.
Система обезличена, определить проголосовавшего невозможно. Поучаствовать в электронном голосовании можно будет с 12 по 14 мая. Голосование в оффлайн-формате не отменяется.
Дистанционное голосование пройдет с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 2021 года.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...