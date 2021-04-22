В Самарской области намерены удвоить количество медицинских профосмотров

Глава государства в послании 21 апреля поставил правительству задачу - совместно с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов, чтоб сберечь здоровье людей.

"Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов", - подчеркнул президент Владимир Путин.

Напомним, Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (так, в начале этого года губернатор Дмитрий Азаров уже передал 19 мобильных ФАПов учреждениям здравоохранения губернии). Это позволило ускорить темпы проведения профосмотров, диспансеризации и вакцинации населения в отдаленных населенных пунктах.

"Действительно, в прошлом году во время пандемии диспансеризация была приостановлена. Мы все, даже те, кто сомневался в ее эффективности, увидели, как нам ее не хватает, насколько она была важна и гражданам, и отрасли. И с марта диспансеризация в Самарской области была возобновлена. Мы уже ведем диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, но пока не в нужном количестве, и хотим по меньшей мере удвоить. Это важнейший элемент профилактики социально значимых заболеваний, выявление факторов риска, работа с этими факторами риска у граждан. Причем по коронавирусной инфекции - отдельная большая тема, а здесь мы говорим не столько о приглашении на диспансеризацию, сколько о многоуровневой системе реабилитации. В области создана система реабилитации для граждан с новой коронавирусной инфекцией по всем современным канонам, с использованием санаториев Самарской области, в тесном взаимодействии с ковидными госпиталями, это приоритетнейшее направление, в области оно активно отрабатывается", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

"В послании президента РФ особое внимание уделяется активизации диспансеризации взрослого населения, что также позволит увеличить средний возраст населения. Поможет и реализация региональной целевой программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", - считает главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.