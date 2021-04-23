Более 400 жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19 на дому

В Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова для маломобильных граждан организована вакцинация от COVID-19 на дому. Иммунизация проводится силами мобильных медицинских бригад учреждений здравоохранения.
Для проведения вакцинации маломобильным пациентам необходимо обратиться в свою поликлинику по телефону.
Самарская городская поликлиника № 3 начала вакцинировать жителей города от новой коронавирусной инфекции с первых дней поступления вакцины. В настоящее время учреждение организовало 4 пункта вакцинации на территории Самарского и Ленинского районов города. Пациенты могут выбрать для вакцинации любое удобное время, вакцина есть в достаточном количестве, записаться по телефону или на портале Госуслуги, прийти в поликлинику, заполнить документы, пройти осмотр врача и сделать прививку.
Организована работа и по проведению вакцинации на дому у пациентов.
"Непосредственно в нашем клинико-диагностическом отделении поликлиники полностью привиты уже 2700 человек. Но среди наших пациентов есть группа маломобильных граждан. Это инвалиды, испытывающие трудности в передвижении, ветераны войны и приравненные к ним граждане, пожилые люди, которым тяжело ходить. В этом случае на дом к пациенту приходит лечащий врач, он осматривает пациента, если нет противопоказаний к прививке, то организует выезд мобильной бригады. Пациенты или их родственники могут позвонить в поликлинику и пригласить бригаду для вакцинации к себе на дом", — пояснила заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического отделения Самарской городской поликлиники № 3 Светлана Сельченкова.
Члены мобильной бригады упаковывают вакцину, помещают в специальный контейнер хладоэлементы, чтобы она находилась при определенной температуре, и выезжают на дом по вызову. Врач осматривает пациента. Если его состояние позволяет, медсестра делает прививку. Затем медики наблюдают за пациентом в течение получаса и едут на следующий вызов.
В один из первых выездов бригада посетила Надежду Иосифовну Чечиль. Ее сын Сергей Кириллович вызвал бригаду для своей мамы. Рассказал, что он сам привился и считает, что пожилым людям надо сделать прививку, чтобы избежать болезни. "Моей маме здоровье не позволяет посещать поликлинику, гораздо удобнее сделать прививку на дому. Мы и воспользовались этой возможностью, вызвали мобильную бригаду. Рад, что есть такая медицинская услуга, это замечательно", — подчеркнул Сергей Кириллович.
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.