В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ

В Самарской области организована работа мобильных комплексов вакцинации возле торговых центров. Передвижные прививочные пункты будут работать в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Пункты расположены у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа), у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа напротив отдела ВЕFREE).

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.