В Тольятти рецидивист обманом отобрал у двух школьников телефоны и самокат

В Тольятти вынесли приговор местному жителю за ряд имущественных преступлений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также хищение чужой собственности. Однако, оказавшись на свободе, он продолжил криминальные похождения и в итоге предстал перед Автозаводским районным судом.
На этот раз мужчину обвиняли в том, что в июне 2020 г. он взял у двух школьников 10 и 11 лет сотовые телефоны, чтобы позвонить, и уехал на самокате одного из них. Также следствие вменяло мужчине причастность к четырем кражам и грабежу.
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его по совокупности преступлений к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.