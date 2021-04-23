В Тольятти рецидивист обманом отобрал у двух школьников телефоны и самокат

В Тольятти вынесли приговор местному жителю за ряд имущественных преступлений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также хищение чужой собственности. Однако, оказавшись на свободе, он продолжил криминальные похождения и в итоге предстал перед Автозаводским районным судом.

На этот раз мужчину обвиняли в том, что в июне 2020 г. он взял у двух школьников 10 и 11 лет сотовые телефоны, чтобы позвонить, и уехал на самокате одного из них. Также следствие вменяло мужчине причастность к четырем кражам и грабежу.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его по совокупности преступлений к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.