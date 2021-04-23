На месте недостроенного роддома в Кинеле построят поликлинику

Управление капитального строительства Самарской области объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит проект реконструкции поликлиники на ул. Полевая, 2 в Кинеле. Начальная цена контракта составляет 12,1 млн рублей.

Средства выделяют из областного бюджета, их планируется освоить в течение двух лет: в 2021-м — 7,3 млн рублей, в 2022 году — 4,89 млн рублей. Подрядчик должен выполнить проект в течение девяти месяцев со дня заключения контракта.

Реконструкцию планируется осуществить в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014–2023 годы. Предположительно, речь идет о роддоме, который хотят перепроектировать под поликлинику. Роддом начали возводить в 2009 году, но так и не достроили.

Как следует из приложенной документации, в 2007–2008 гг. ООО "СамараПроектСтрой" разработало рабочий проект "Проектирование и строительство родильного дома на 40 коек в Кинеле" (трехэтажное здание с подвалом и техническим этажом).

На объекте с 2009 года велись строительно-монтажные работы. Был возведен фундамент, подвал и каркас первого этажа. Однако, в связи с изменением нормативной базы проектирования, проект потребовал корректировки. В 2014 г. эти работы выполнило ООО "СК Мосстрой". Пока велась очередная работа над документацией, на базе областной клинической больницы имени Середавина открылся перинатальный центр, и необходимость в роддоме в Кинеле отпала, о чем сообщил в 2019 г. на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым глава Кинеля Владимир Чихирев. Он попросил главу региона рассмотреть возможность перепроектирования объекта под поликлинику.

"Пока велась работа над документацией, на базе областной клинической больницы имени Середавина открылся перинатальный центр, и необходимость в роддоме в Кинеле отпала, — рассказал глава муниципалитета. — Целесообразнее, на наш взгляд, рассмотреть возможность перепроектирования объекта под поликлинику. Просим помочь в решении этого вопроса".

Дмитрий Азаров поручил главе Кинеля подготовить подробную информацию по данному объекту, чтобы профильные министерства смогли изучить вопрос и рассмотреть варианты наиболее рационального использования этого здания.

Под составление нового проекта сейчас ищут подрядчика. В составе объекта победитель торгов должен будет предусмотреть:

детскую поликлинику на 250 посещений в смену (с блоком помещений инфекционного детского приема, дневного стационара на 13 коек и с детским реабилитационным отделением);

взрослую поликлинику на 600 посещений в смену (с блоком помещений инфекционного взрослого приема, реабилитационным отделением, дневным стационаром на 28 коек и платной секцией на 13 коек, хирургическим отделением и т.д);

женскую консультацию на 150 посещений в смену (с дневным стационаром на 8 коек, блоком посещений выездных бригад, административными помещениями и помещениями лучевой диагностики).

Предполагаемая предельная стоимость строительства поликлиники ориентировочно составит 1,1 млрд рублей.