Директора сельского культурно-досугового центра из Самарской области подозревают в мошенничестве

В Кинель-Черкасском районе Самарской области после прокурорской проверки культурно-досугового центра сельского поселения Подгорное возбудили уголовное дело.

По данным региональной прокуратуры, директор фиктивно трудоустроила кого-то на должность культорганизатора. Руководитель учреждения вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а начисленную зарплату забирала себе. Общая сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").