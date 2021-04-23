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Страхование Финансы

S&P улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости "Росгосстраха"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международное агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу ПАО СК "Росгосстрах". После пересмотра прогноз по рейтингам уровня "BB" изменен со "Стабильного" на "Позитивный".

Повышение рейтинга — это не только достижение для компании, имеющей на сегодня самый высокий в своей истории уровень рейтинга от S&P, но и хорошие перспективы. При дальнейшем движении "Росгосстраха" по траектории роста и улучшении показателей операционной деятельности и достаточности капитала пересмотр прогноза создает предпосылки для повышения самих рейтингов.

"Мы пересмотрели прогноз по рейтингам "ВВ" ПAO СК "Росгосстрах" со "Стабильного" на "Позитивный", учитывая наше мнение об улучшении собственных показателей компании, продемонстрировавшей устойчивость в неблагоприятных макроэкономических условиях, а также нашу оценку кредитоспособности материнской структуры ПAO СК "Росгосстрах", ПАО Банк "ФК Открытие", — отмечается в сообщении агентства S&P. — Позитивное влияние на профиль бизнес-рисков компании оказывает как улучшение ее рыночной позиции, так и удовлетворительные операционные показатели российского сектора страхования иного, чем страхование жизни".

За счет улучшения результатов своей страховой деятельности, поддержания хороших показателей прибыльности и перестройки бизнес-процессов, позволившей продолжать успешную работу даже в условиях негативного влияния на экономику пандемии коронавируса и низких цен на нефть, "Росгосстрах" последовательно добивается повышения своих рейтингов. В прошлом году российское агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг страховщика до уровня ruAA (ранее действовал ruAA-), а S&P — до уровня "BB" (ранее — "BB-").

"Успешные результаты прошлого года и хороший старт в первом квартале 2021-го укрепляют нашу уверенность в том, что компания будет двигаться к столетнему юбилею, расширяя свою долю рынка и укрепляя капитализацию, — говорит генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. — Объем собранной нами в 2020 году страховой премии составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей — это на 19% больше, чем в 2019-м. Мы поднялись сразу на два места в ренкинге крупнейших страховщиков России. Мы рады, что аналитики рейтинговых агентств высоко оценивают наши успехи и перспективы развития, и постараемся дать им в обозримом будущем возможность еще раз пересмотреть наши рейтинги надежности в сторону увеличения. А главное — мы постараемся оправдать ожидания наших клиентов, которые рассчитывают, что в лице "Росгосстраха" получают надежного и ответственного защитника своего благосостояния".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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