S&P улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости "Росгосстраха"

Международное агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу ПАО СК "Росгосстрах". После пересмотра прогноз по рейтингам уровня "BB" изменен со "Стабильного" на "Позитивный".

Повышение рейтинга — это не только достижение для компании, имеющей на сегодня самый высокий в своей истории уровень рейтинга от S&P, но и хорошие перспективы. При дальнейшем движении "Росгосстраха" по траектории роста и улучшении показателей операционной деятельности и достаточности капитала пересмотр прогноза создает предпосылки для повышения самих рейтингов.

"Мы пересмотрели прогноз по рейтингам "ВВ" ПAO СК "Росгосстрах" со "Стабильного" на "Позитивный", учитывая наше мнение об улучшении собственных показателей компании, продемонстрировавшей устойчивость в неблагоприятных макроэкономических условиях, а также нашу оценку кредитоспособности материнской структуры ПAO СК "Росгосстрах", ПАО Банк "ФК Открытие", — отмечается в сообщении агентства S&P. — Позитивное влияние на профиль бизнес-рисков компании оказывает как улучшение ее рыночной позиции, так и удовлетворительные операционные показатели российского сектора страхования иного, чем страхование жизни".

За счет улучшения результатов своей страховой деятельности, поддержания хороших показателей прибыльности и перестройки бизнес-процессов, позволившей продолжать успешную работу даже в условиях негативного влияния на экономику пандемии коронавируса и низких цен на нефть, "Росгосстрах" последовательно добивается повышения своих рейтингов. В прошлом году российское агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг страховщика до уровня ruAA (ранее действовал ruAA-), а S&P — до уровня "BB" (ранее — "BB-").

"Успешные результаты прошлого года и хороший старт в первом квартале 2021-го укрепляют нашу уверенность в том, что компания будет двигаться к столетнему юбилею, расширяя свою долю рынка и укрепляя капитализацию, — говорит генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. — Объем собранной нами в 2020 году страховой премии составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей — это на 19% больше, чем в 2019-м. Мы поднялись сразу на два места в ренкинге крупнейших страховщиков России. Мы рады, что аналитики рейтинговых агентств высоко оценивают наши успехи и перспективы развития, и постараемся дать им в обозримом будущем возможность еще раз пересмотреть наши рейтинги надежности в сторону увеличения. А главное — мы постараемся оправдать ожидания наших клиентов, которые рассчитывают, что в лице "Росгосстраха" получают надежного и ответственного защитника своего благосостояния".