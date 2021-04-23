В Самаре ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Полицейские разыскивают пропавшую 14-летнюю жительницу Самары Кристину Басиста, которая вечером 20 апреля ушла из дома на пр. Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские проверяют места возможного пребывания подростка, медицинские и социально-реабилитационные учреждения, устанавливают ее круг общения. Ориентировку с приметами разыскиваемой направили всем наружным службам полиции, а также в территориальные органы внутренних дел.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, овальное лицо, зеленые глаза, темно-русые волнистые волосы до плеч, может быть одета в серую пижаму и белые кроссовки с зелеными вставками.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 (с мобильного).