Коронавирус за сутки в Самарской области: 13 погибших, 189 зараженных

В субботу, 24 апреля, в Самарской области за сутки выявили 189 случаев новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 60 433 человека. Кроме того, за сутки погибли 13 зараженных, а за все время — 1428.

Выздоровел за сутки 201 пациент, а всего с начала пандемии — 57 570 человек.

В РФ за день заразились коронавирусом 8828 человек, а всего — 4 753 789. Умерли за день 399 зараженных (за все время 107 900). Выздоровели в стране за сутки 9 254 человека (всего 4 380 468 человек).