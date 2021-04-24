Коронавирус за сутки в Самарской области: 13 погибших, 189 зараженных

В субботу, 24 апреля, в Самарской области за сутки выявили 189 случаев новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 60 433 человека. Кроме того, за сутки погибли 13 зараженных, а за все время — 1428.
Выздоровел за сутки 201 пациент, а всего с начала пандемии — 57 570 человек.
В РФ за день заразились коронавирусом 8828 человек, а всего — 4 753 789. Умерли за день 399 зараженных (за все время 107 900). Выздоровели в стране за сутки 9 254 человека (всего 4 380 468 человек).
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...