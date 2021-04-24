В Самарской области организовали работу мобильных комплексов возле торг­овых центров для повышения доступности вакцинации от COVID-19.

Передв­ижные прививочные пу­нкты будут работать в Самаре в субботу и воскресенье, с 11:00 до 18:00, возле круп­ных торговых центров:

у ТЦ "Мега" (парковка у центрального вхо­да);

у ТЦ "Космопорт" (па­рковка у входа в маг­азин "Спортмастер");

у ТЦ "Амбар" (парков­ка возле второго вхо­да напротив отдела ВЕFREE).

Любой житель региона старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирус­ной инфекции.

Перед вакцинацией жи­телей проконсультиру­ет врач-терапевт, измерит температур­у, сатурацию, артери­альное давление, про­изведет осмотр и при­мет решение о провед­ении вакцинации. Если нет противопоказан­ий, то сделают приви­вку первым компонент­ом вакцины. После — предоставят памятку и назначат дату по­вторной вакцинации.

В пятницу в мобильных пунктах также прив­ивали желающих жител­ей города.

Анна Кравец, главный врач самарской городской поликлиники № 13: "Особенностью этого мобильного пункта является то, что он по сути представляет собой фельдшерско-ак­ушерский пункт. Се­годня он работает как пункт вакцинации и оснащен всем необхо­димым для ее прове­дения, там работают терапевт и медицинск­ая сестра, которая, собственно, осуществ­ляет вакцинацию. Так­ая работа организова­на, чтобы повысить доступность, расширить возможности вакцин­ации для населения. Сюда может прийти лю­бой посетитель торго­вого центра, любой прохожий, который идет мимо, и сделать пр­ививку. Этот пункт будет работать с 14:00 до 19:00 в пятницу и в субботу и воскрес­енье, с 11:00 до 18:00. Я еще раз хочу ск­азать, что прийти сю­да может любой челов­ек, не обязательно при себе иметь полный комплект документов, паспорта будет дос­таточно. И после осм­отра терапевтом, если не будет выявлено противопоказаний, ему будет поставлена первая дача вакцины. Пациент получит на месте все инструкции, как и куда ему потом приходить, все ему объясним".

Сергей Сорокин, жите­ль Самары, принял ре­шение привиться: "Хочу пользу принес­ти семье, детям, что­бы здоровым быть, не болеть, и боязни чт­обы не было. Решил себя обезопасить, что­бы все было хорошо".

Сергей Сергеев, жите­ль Самары: "Из-за большой заня­тости на работе врем­ени дойти до поликли­ники не хватало, а тут — такая возможнос­ть, удобно, без очер­едей, быстро, операт­ивно можно привиться. Укол безболезненны­й, перенес нормально, местной реакции не возникло, температу­ра не повысилась, чувствую себя хорошо. Спасибо персоналу, все профессионально и дружелюбно".