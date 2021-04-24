В Самарской области организовали работу мобильных комплексов возле торговых центров для повышения доступности вакцинации от COVID-19.
Передвижные прививочные пункты будут работать в Самаре в субботу и воскресенье, с 11:00 до 18:00, возле крупных торговых центров:
у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа);
у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер");
у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа напротив отдела ВЕFREE).
Любой житель региона старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделают прививку первым компонентом вакцины. После — предоставят памятку и назначат дату повторной вакцинации.
В пятницу в мобильных пунктах также прививали желающих жителей города.
Анна Кравец, главный врач самарской городской поликлиники № 13: "Особенностью этого мобильного пункта является то, что он по сути представляет собой фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня он работает как пункт вакцинации и оснащен всем необходимым для ее проведения, там работают терапевт и медицинская сестра, которая, собственно, осуществляет вакцинацию. Такая работа организована, чтобы повысить доступность, расширить возможности вакцинации для населения. Сюда может прийти любой посетитель торгового центра, любой прохожий, который идет мимо, и сделать прививку. Этот пункт будет работать с 14:00 до 19:00 в пятницу и в субботу и воскресенье, с 11:00 до 18:00. Я еще раз хочу сказать, что прийти сюда может любой человек, не обязательно при себе иметь полный комплект документов, паспорта будет достаточно. И после осмотра терапевтом, если не будет выявлено противопоказаний, ему будет поставлена первая дача вакцины. Пациент получит на месте все инструкции, как и куда ему потом приходить, все ему объясним".
Сергей Сорокин, житель Самары, принял решение привиться: "Хочу пользу принести семье, детям, чтобы здоровым быть, не болеть, и боязни чтобы не было. Решил себя обезопасить, чтобы все было хорошо".
Сергей Сергеев, житель Самары: "Из-за большой занятости на работе времени дойти до поликлиники не хватало, а тут — такая возможность, удобно, без очередей, быстро, оперативно можно привиться. Укол безболезненный, перенес нормально, местной реакции не возникло, температура не повысилась, чувствую себя хорошо. Спасибо персоналу, все профессионально и дружелюбно".
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...