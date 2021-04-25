188 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В Самарской области за сутки 25 апреля выявили 188 случаев новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии заразились 60 621 человек. Из них 57 750 человек выздоровели, в том числе 180 за последние сутки.

Умерли за сутки девять пациентов с коронавирусом, а за все время пандемии — 1437.

По всей России за последние сутки заразились коронавирусом 8780 человек, а за все время — 4 762 569. Погибли 332 пациента (всего 108 232 человека). Выздоровели 7 540, а с начала пандемии — 4 388 008.