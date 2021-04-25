188 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В Самарской области за сутки 25 апреля выявили 188 случаев новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии заразились 60 621 человек. Из них 57 750 человек выздоровели, в том числе 180 за последние сутки.
Умерли за сутки девять пациентов с коронавирусом, а за все время пандемии — 1437.
По всей России за последние сутки заразились коронавирусом 8780 человек, а за все время — 4 762 569. Погибли 332 пациента (всего 108 232 человека). Выздоровели 7 540, а с начала пандемии — 4 388 008.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...