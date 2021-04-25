Гандболистки "Лады" обыграли "Кубань" - 30:29

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В воскресенье, 25 апреля, в Краснодаре гандболистки тольяттинской "Лады" встретилась с местной "Кубанью" в матче первого тура финального этапа Суперлиги Чемпионата России.