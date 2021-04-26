Коллектив "Росгосстраха" удостоен благодарности министра финансов РФ

Огромный вклад "Росгосстраха" и его сотрудников в развитие страхового дела в стране отмечен в юбилейный для компании год министерством финансов Российской Федерации.

Глава минфина Антон Силуанов подписал ряд приказов, в которых выражается благодарность госстраховцам за содействие министерству финансов в сфере реализации его функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию страховой деятельности. Публикация благодарностей приурочена к 100-летию старейшей страховой компании страны и является признанием заслуг всего ее коллектива и отдельных сотрудников, десятилетиями добросовестно трудившихся ради обеспечения надежной страховой защиты граждан России.

Благодарность министра финансов (высшая ведомственная награда министерства финансов РФ) объявлена:

коллективу публичного акционерного общества страховая компания "Росгосстрах";

Белоусовой Татьяне Владимировне, руководителю универсального офиса "Талдом" ПАО СК "Росгосстрах";

Гальперину Геннадию Ароновичу, генеральному директору ПАО СК "Росгосстрах";

Некрасовой Элеоноре Геронимовне, руководителю PR-проектов департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью ПАО СК "Росгосстрах".

Благодарности министерства финансов удостоены:

Базутко Галина Ивановна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Амурской области;

Бударин Александр Аркадьевич, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тамбовской области;

Галагуза Николай Федосеевич, советник по взаимодействию с государственными органами ПАО СК "Росгосстрах";

Ермолаева Людмила Николаевна, специалист по исследованию рынка Агентского центра в г. Сердобск филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Пензенской области.

12 сотрудников компании отмечены благодарственными письмами от заместителя министра финансов:

Антонов Константин Игоревич, руководитель блока регионального бизнеса ПАО СК "Росгосстрах";

Вишневский Егор Владимирович, советник генерального директора ПАО СК "Росгосстрах";

Герасименкова Ольга Владимировна, начальник управления обязательного государственного страхования ПАО СК "Росгосстрах";

Макеенко Оксана Александровна, заместитель финансового директора — главный бухгалтер ПАО СК "Росгосстрах";

Никишаев Виталий Дмитриевич, главный управляющий директор ПАО СК "Росгосстрах";

Решетин Евгений Андреевич, член правления ПАО СК "Росгосстрах";

Зарубина Ирина Владимировна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Иркутской области;

Нестерова Елена Алексеевна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Пермском крае;

Овчаров Юрий Викторович, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Волгоградской области;

Руденко Алексей Викторович, генеральный директор ООО СК "Росгосстрах Жизнь";

Симонова Анна Анатольевна, руководитель департамента внутреннего аудита ПАО СК "Росгосстрах";

Титова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника отдела кадров Управления кадрового делопроизводства ПАО СК "Росгосстрах".

"Эта высокая оценка особенно важна для нас в год 100-летия "Росгосстраха" и является еще одним значимым подтверждением достижений трудового коллектива нашей компании и ее сотрудников, — отметил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. — На протяжении целого века несколько поколений госстраховцев формировали страховую культуру, обеспечивая защиту благосостояния граждан нашей страны и страхуя финансовые риски предприятий самых разных отраслей экономики. Мы и сегодня остаемся самой известной и самой народной страховой компанией страны, агенты и офисы которой работают даже в самых отдаленных уголках России от Камчатки до Калининграда. В своем развитии мы и дальше будем ориентироваться на насущные потребности россиян и предлагать им доступные по цене надежные программы защиты жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности, наполняя страховые продукты новыми сервисами и повышая качество клиентского обслуживания на всех этапах — от заключения договора до выплаты страхового возмещения".