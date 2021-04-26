Коллектив "Росгосстраха" удостоен благодарности министра финансов РФ

Огромный вклад "Росгосстраха" и его сотрудников в развитие страхового дела в стране отмечен в юбилейный для компании год министерством финансов Российской Федерации.
Глава минфина Антон Силуанов подписал ряд приказов, в которых выражается благодарность госстраховцам за содействие министерству финансов в сфере реализации его функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию страховой деятельности. Публикация благодарностей приурочена к 100-летию старейшей страховой компании страны и является признанием заслуг всего ее коллектива и отдельных сотрудников, десятилетиями добросовестно трудившихся ради обеспечения надежной страховой защиты граждан России.
Благодарность министра финансов (высшая ведомственная награда министерства финансов РФ) объявлена:
- коллективу публичного акционерного общества страховая компания "Росгосстрах";
- Белоусовой Татьяне Владимировне, руководителю универсального офиса "Талдом" ПАО СК "Росгосстрах";
- Гальперину Геннадию Ароновичу, генеральному директору ПАО СК "Росгосстрах";
- Некрасовой Элеоноре Геронимовне, руководителю PR-проектов департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью ПАО СК "Росгосстрах".
Благодарности министерства финансов удостоены:
- Базутко Галина Ивановна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Амурской области;
- Бударин Александр Аркадьевич, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тамбовской области;
- Галагуза Николай Федосеевич, советник по взаимодействию с государственными органами ПАО СК "Росгосстрах";
- Ермолаева Людмила Николаевна, специалист по исследованию рынка Агентского центра в г. Сердобск филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Пензенской области.
12 сотрудников компании отмечены благодарственными письмами от заместителя министра финансов:
- Антонов Константин Игоревич, руководитель блока регионального бизнеса ПАО СК "Росгосстрах";
- Вишневский Егор Владимирович, советник генерального директора ПАО СК "Росгосстрах";
- Герасименкова Ольга Владимировна, начальник управления обязательного государственного страхования ПАО СК "Росгосстрах";
- Макеенко Оксана Александровна, заместитель финансового директора — главный бухгалтер ПАО СК "Росгосстрах";
- Никишаев Виталий Дмитриевич, главный управляющий директор ПАО СК "Росгосстрах";
- Решетин Евгений Андреевич, член правления ПАО СК "Росгосстрах";
- Зарубина Ирина Владимировна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Иркутской области;
- Нестерова Елена Алексеевна, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Пермском крае;
- Овчаров Юрий Викторович, директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Волгоградской области;
- Руденко Алексей Викторович, генеральный директор ООО СК "Росгосстрах Жизнь";
- Симонова Анна Анатольевна, руководитель департамента внутреннего аудита ПАО СК "Росгосстрах";
- Титова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника отдела кадров Управления кадрового делопроизводства ПАО СК "Росгосстрах".
"Эта высокая оценка особенно важна для нас в год 100-летия "Росгосстраха" и является еще одним значимым подтверждением достижений трудового коллектива нашей компании и ее сотрудников, — отметил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. — На протяжении целого века несколько поколений госстраховцев формировали страховую культуру, обеспечивая защиту благосостояния граждан нашей страны и страхуя финансовые риски предприятий самых разных отраслей экономики. Мы и сегодня остаемся самой известной и самой народной страховой компанией страны, агенты и офисы которой работают даже в самых отдаленных уголках России от Камчатки до Калининграда. В своем развитии мы и дальше будем ориентироваться на насущные потребности россиян и предлагать им доступные по цене надежные программы защиты жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности, наполняя страховые продукты новыми сервисами и повышая качество клиентского обслуживания на всех этапах — от заключения договора до выплаты страхового возмещения".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.