Гандбольную "Ладу" возглавила олимпийская чемпионка Ирина Близнова

В пресс-центре ГК "Лала" состоялось официальное представление новых руководителей тольяттинского клуба, встречу с которыми провел министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В начале мероприятия Сергей Вячеславович, с которым соседствовали за одним столом олимпийская чемпионка 2016 года Ирина Близнова и советник директора теперь уже бывшего ООО ГК "ЛАДА" Антон Анташев, произнес несколько вступительных слов с пожеланиями в адрес собеседников. Призвал клуб укреплять свои позиции. Коснулся необходимости прохождения Близновой обучения в московской академии для получения образования, соответствующего руководящей должности. В ответ министру были вручены пригласительный билет и сувениры от "Лады", включая мяч с автографами игроков. А затем он выступил с официальным заявлением:

"Случилась ситуация, которую было необходимо решить. Хотелось, чтобы руководство гандбольного клуба было из гандбольного дома, из фабрики рождения чемпионов. От лица губернатора Самарской области мы согласовали этот вопрос с Федерацией гандбола России и приняли решение назначить генеральным директором клуба Ирину Юрьевну, а спортивным директором — Антона Сергеевича. Надеюсь, их работа будет плодотворной, и они порадуют нас своим руководством и победами команды".

"Для меня все это было как гром среди ясного неба, — призналась Ирина Близнова. — Всю жизнь я играла на площадке под чьим-то руководством. А теперь необходимо перестраиваться. Но мы будем стараться. Самое главное — идти вместе, все так же командой, но теперь уже не игровой, а руководящей. Надеюсь, все у нас получится. Хотя пока я мало представляют, что меня ждет впереди. Но будем учиться и стремиться к лучшему. Важно, чтобы люди, которые воспитываются в нашей школе МБУ СШОР № 10 "Олимп", оставались здесь. Вот этого хочется добиться прежде всего — чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам".

" Я был ранее советником директора, — сказал Антон Анташев. — И со своими обязанностями в новой должности прекрасно знаком, поскольку весь этот функционал в полной мере на протяжении уже почти двух лет выполнял. У нас нет отличий от других профессиональных клубов, где спортивный директор несет полную ответственность за команду, за ее комплектование и тренировочный процесс".