Ночью 14 человек тушили пожар на дачах под Тольятти

В понедельник, 26 апреля, в 1:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 15-м проезде в СНТ "Зеленовка" у с. Васильевка в Ставропольском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел дачный дом с пристроем на площади 120 кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 2:34.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.