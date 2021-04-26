При пожаре в квартире на ул. Тополей в Самаре пострадала женщина

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В субботу, 24 апреля, примерно в 16:40, начался пожар в доме № 4 на ул. Тополей в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.