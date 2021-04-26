В Сызрани произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании

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В воскресенье, 25 апреля, около 17:27 загорелось неэксплуатируемое строение на ул. СМП-822 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.