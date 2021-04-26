"АК Барс" банк добивается смещения конкурсного управляющего СПЗ

Крупный кредитор банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) - ПАО "АК Барс" инициировало собрание кредиторов. На повестке - отстранение конкурсного управляющего Алексея Пономарева "за допущенные нарушения при проведении процедуры банкротства должника".
О каких именно нарушениях идет речь представитель банка не уточнил, не пожелав комментировать эту тему. Однако уточнил, что "АК Барс" не самый крупный кредитор СПЗ. Требования банка в размере 586,9 млн руб. включены в состав третьей очереди. Это 27,75% от общей суммы требований кредиторов.
Связаться с конкурсным управляющим не удалось. Известно, что недавно Алексею Пономареву удалось вернуть в массу самый доходный актив - корпус №10, оборудование в нем и земельный участок. Все это по договору 2017 года перешло в собственность АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9), которое с СПЗ входит в "СПЗ-Групп". Новый собственник сдавал имущество в аренду СПЗ. А платежи шли на погашение долгов перед залоговым кредитором ПАО "АК Барс", который инициировал банкротство СПЗ-9.
Банк был против возврата имущества. Большая его часть находилась у организации в залоге. Однако по закону о банкротстве 20% средств от продажи залогов "АК Барс" могут пойти на удовлетворение прав кредиторов первой и второй очереди.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....