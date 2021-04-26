16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АК Барс" банк добивается смещения конкурсного управляющего СПЗ "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и 36 космическими аппаратами OneWeb успешно стартовал с "Восточного" Площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти работает восемь лет без случаев травматизма АвтоВАЗ номинировал нового дистрибьютора в Казахстане СКС требуют сотни миллионов с "Авиакора" за грязные стоки

Машиностроение Экономика и бизнес

"АК Барс" банк добивается смещения конкурсного управляющего СПЗ

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Крупный кредитор банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) - ПАО "АК Барс" инициировало собрание кредиторов. На повестке - отстранение конкурсного управляющего Алексея Пономарева "за допущенные нарушения при проведении процедуры банкротства должника".

О каких именно нарушениях идет речь представитель банка не уточнил, не пожелав комментировать эту тему. Однако уточнил, что "АК Барс" не самый крупный кредитор СПЗ. Требования банка в размере 586,9 млн руб. включены в состав третьей очереди. Это 27,75% от общей суммы требований кредиторов.

Связаться с конкурсным управляющим не удалось. Известно, что недавно Алексею Пономареву удалось вернуть в массу самый доходный актив - корпус №10, оборудование в нем и земельный участок. Все это по договору 2017 года перешло в собственность АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9), которое с СПЗ входит в "СПЗ-Групп". Новый собственник сдавал имущество в аренду СПЗ. А платежи шли на погашение долгов перед залоговым кредитором ПАО "АК Барс", который инициировал банкротство СПЗ-9.

Банк был против возврата имущества. Большая его часть находилась у организации в залоге. Однако по закону о банкротстве 20% средств от продажи залогов "АК Барс" могут пойти на удовлетворение прав кредиторов первой и второй очереди.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2