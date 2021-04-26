"АК Барс" банк добивается смещения конкурсного управляющего СПЗ

Крупный кредитор банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) - ПАО "АК Барс" инициировало собрание кредиторов. На повестке - отстранение конкурсного управляющего Алексея Пономарева "за допущенные нарушения при проведении процедуры банкротства должника".

О каких именно нарушениях идет речь представитель банка не уточнил, не пожелав комментировать эту тему. Однако уточнил, что "АК Барс" не самый крупный кредитор СПЗ. Требования банка в размере 586,9 млн руб. включены в состав третьей очереди. Это 27,75% от общей суммы требований кредиторов.

Связаться с конкурсным управляющим не удалось. Известно, что недавно Алексею Пономареву удалось вернуть в массу самый доходный актив - корпус №10, оборудование в нем и земельный участок. Все это по договору 2017 года перешло в собственность АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9), которое с СПЗ входит в "СПЗ-Групп". Новый собственник сдавал имущество в аренду СПЗ. А платежи шли на погашение долгов перед залоговым кредитором ПАО "АК Барс", который инициировал банкротство СПЗ-9.

Банк был против возврата имущества. Большая его часть находилась у организации в залоге. Однако по закону о банкротстве 20% средств от продажи залогов "АК Барс" могут пойти на удовлетворение прав кредиторов первой и второй очереди.