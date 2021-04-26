В Борском районе загорелась опора ЛЭП

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В воскресенье, 25 апреля, примерно в 13:13, около дома № 45 на ул. Ленина в с. Петровка Борского района загорелась опора ЛЭП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.