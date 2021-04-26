Самозанятых Самарской области научат основам маркетинга

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал обучающий интенсив для самозанятых. С 5 по 6 мая пользователи специального налогового режима смогут принять участие в образовательной программе, посвященной маркетингу продуктов, произведенных самозанятыми. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Новый курс-концентрат позволит плательщикам налога на профессиональный доход расширить свои знания об интернет-маркетинге и получить необходимые навыки и инструменты для продуктивной работы. Обучение пройдет в онлайн-формате.
"На 26 апреля в Самарской области зарегистрировано 54 тысячи самозанятых граждан. За 2020 год, который стал первым годом действия налога на профессиональный доход в нашем регионе, мы выстроили четкую систему работы с самозанятыми. В первую очередь создали широкую линейку инструментов поддержки под потребности начинающих предпринимателей, привлекали пользователей специального налогового режима к бизнес-мероприятиям. В этом году мы продолжаем системно подходить к работе с самозанятыми: в марте провели весеннюю ярмарку продукции мастеров нашего региона. Теперь у них появилась возможность абсолютно бесплатно "прокачать" свои компетенции в продажах и продвижении своих товаров. И этой возможностью обязательно нужно воспользоваться", — рассказал Дмитрий Богданов.
В первый день занятий самозанятые узнают, почему для малого и микробизнеса важно правильное позиционирование на рынке, поймут, кто их целевая аудитория, какими бывают преимущества продукта. Второй день курса будет посвящен практической части: участники смогут применить полученные знания и разработать собственную стратегию продвижения, чтобы использовать ее в будущем. Кроме того, самозанятые разберутся с настройками таргетинга.
Курс будет полезен как аудитории без знаний в области маркетинга и продвижения, так и начинающим специалистам в этих направлениях.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html