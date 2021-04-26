На ул. Калининградской в Самаре горит двухэтажный нежилой дом

В понедельник, 26 апреля, около 17:35 начался пожар на ул. Калининградской, 46 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горит неэксплуатируемый двухэтажный дом.
В чрезвычайной службе отметили, что погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Сейчас тушение продолжается.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!