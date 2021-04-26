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Здравоохранение Общество

С 1 по 10 мая поликлиники региона будут открыты полный рабочий день

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящие праздничные дни с 1 по 10 мая поликлиники региона будут работать с 08.00 до 20.00, включая работу фильтров для приема пациентов с симптомами ОРВИ, рентген диагностические отделения, пункты выдачи льготных лекарственных препаратов и препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Также будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов. Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайтах медучреждений.

Служба неотложной помощи также продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00, то есть мобильные бригады будут оказывать необходимую неотложную помощь жителям на дому.

В случае обострения хронического заболевания или появления первых признаков простудного заболевания необходимо обратиться в поликлинику по телефону и вызвать врача на дом. Напоминаем, работает телефон горячей линии по коронавирусу 122.

В  круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

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