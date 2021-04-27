Самоизоляция для пожилых самарцев продлена до 10 мая

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции одобрено решение продлить действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+, а также запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей – до 10 мая.

Рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года размещены на сайте Минтруда России.