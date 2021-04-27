Дмитрий Азаров поручил продумать досуг жителей, принимая во внимания нормы эпидбезопасности

В понедельник, 26 апреля, участники оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции также обсудили организацию майских праздников с учетом непростой эпидемиологической обстановки.
"Понятно, что 1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Коллеги, договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор поручил главам муниципалитетов продумать возможности организации досуга жителей, принимая во внимания необходимые нормы эпидбезопасности.
Относительно проведения парада 9 Мая участники штаба рассмотрели предложение определить допустимую посещаемость трибун в 50%: "Светлана Валерьевна отметила: главное — обеспечить социальную дистанцию. Коллеги, у нас эта норма действует и в закрытых залах при проведении культурных мероприятий. Давайте отработаем с Роспотребнадзором, с нашими санитарными врачами все организационные моменты: термометрию, недопущение скопления людей при прохождении на парад, средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию на всех этапах. Это ключевые моменты, буквально пошагово распишем, чтобы нигде не допустить нарушения требований санитарных служб", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...