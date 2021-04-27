Дмитрий Азаров поручил продумать досуг жителей, принимая во внимания нормы эпидбезопасности

В понедельник, 26 апреля, участники оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции также обсудили организацию майских праздников с учетом непростой эпидемиологической обстановки.

"Понятно, что 1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Коллеги, договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил главам муниципалитетов продумать возможности организации досуга жителей, принимая во внимания необходимые нормы эпидбезопасности.

Относительно проведения парада 9 Мая участники штаба рассмотрели предложение определить допустимую посещаемость трибун в 50%: "Светлана Валерьевна отметила: главное — обеспечить социальную дистанцию. Коллеги, у нас эта норма действует и в закрытых залах при проведении культурных мероприятий. Давайте отработаем с Роспотребнадзором, с нашими санитарными врачами все организационные моменты: термометрию, недопущение скопления людей при прохождении на парад, средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию на всех этапах. Это ключевые моменты, буквально пошагово распишем, чтобы нигде не допустить нарушения требований санитарных служб", — подчеркнул глава региона.