В этом году Arconic планирует инвестировать $7-10 млн в развитие самарского производства

Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил исполнительный директор корпорации Arconic Тим Майерс. Средства пойдут на несколько направлений, в первую очередь — на развитие возможностей прокатного оборудования Самарского металлургического завода ("Арконик СМЗ"), которым компания владеет с 2005 года. Это позволит удовлетворить растущий спрос на алюминиевую ленту, листы и плиты внутри страны.

Упаковочная промышленность — ключевой рынок для Arconic: на его долю приходится 14% глобальной выручки корпорации. Это также основной потребитель прокатной продукции "Арконик СМЗ". По словам Майерса, на фоне пандемии коронавируса "упаковочный бизнес в целом неплохо перенес кризис: люди не выходили на улицу, поэтому стали больше потреблять напитков в банках (например, пива и газировки). И это рынок, на котором алюминий выигрывает".

Алюминиевая баночная лента является флагманским продуктом Самарского металлургического завода, а напитки в банках стали самым быстрорастущим сегментом рынка по всей России, особенно на Урале, в Сибири и Поволжье. Однако, востребованность этого вида упаковки объясняется не только укрепившемся в пандемию спросом на напитки в банках, но и вниманием потребителей к вопросам экологии.

"Здесь мы видим большие изменения. Я имею в виду отказ от пластика в пользу алюминия. Люди обеспокоены тем, что частицы пластика попадают в водоемы и в продукты питания, так что мы видим рост, значительно превышающий темпы роста ВВП. И наши позиции на этом рынке очень прочные", — рассказал Тим Майерс. Как пояснили на "Арконик СМЗ", это вполне соответствует задачам национального проекта "Экология", поскольку алюминий дает бесконечные возможности для переработки без потери качества, а значит — и для сохранения энергии и ресурсов.

Экологическая повестка очень важна и для самого завода: уже внедрены обновленные производственные процессы, установлены механизмы контроля потребления энергии и расхода воды, а также новые системы очистки. В целом расходы на экологию составляют около 10% от общего объема капитального финансирования. На развитие производства в России с 2005 года компания Arconic уже направила более полмиллиарда долларов.