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Страхование Финансы

Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети Связной

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Электронный полис ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь доступен к покупке в сети Связной. Широкая разветвленная сеть магазинов позволит автовладельцам приобрести полис в любом регионе страны.

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис в соответствии с законодательством будет через три дня.

Помимо электронного ОСАГО в сети Связной можно оформить и другие страховые программы — для защиты новой и БУ техники, полис ДМС для иностранных граждан, страховку от последствий при укусе клеща, страховые продукты от несчастных случаев и потери дохода.

"Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны", — сказала Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК.

Ранее для оформления бумажного полиса ОСАГО нужно было идти в офис страховой компании, однако с 2017 года автомобилисты могут приобрести е-ОСАГО, который полностью заменяет бумажный документ.

"Сеть Связной" — мультиканальный ритейлер федерального масштаба. На территории России открыто более 4000 магазинов в 1200 городах.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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