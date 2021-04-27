Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети Связной

Электронный полис ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь доступен к покупке в сети Связной. Широкая разветвленная сеть магазинов позволит автовладельцам приобрести полис в любом регионе страны.

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис в соответствии с законодательством будет через три дня.

Помимо электронного ОСАГО в сети Связной можно оформить и другие страховые программы — для защиты новой и БУ техники, полис ДМС для иностранных граждан, страховку от последствий при укусе клеща, страховые продукты от несчастных случаев и потери дохода.

"Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны", — сказала Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК.

Ранее для оформления бумажного полиса ОСАГО нужно было идти в офис страховой компании, однако с 2017 года автомобилисты могут приобрести е-ОСАГО, который полностью заменяет бумажный документ.

"Сеть Связной" — мультиканальный ритейлер федерального масштаба. На территории России открыто более 4000 магазинов в 1200 городах.