Самарский минобр рассказал, как на майские праздники будут работать школы

Министерство образования Самарской области дало пояснение о работе образовательных учреждений во время майских праздников.

В период с 4 по 7 мая в регионе школы работать не будут. Для учеников 9 и 11 классов в эти дни могут проводиться консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации.

Напомним, что в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Азарова в дни с 4 по 7 мая в детских садах будут организованы дежурные группы.