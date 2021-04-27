Фонд МОНОГОРОДА.РФ профинансирует строительство завода железобетонных изделий в Самарской области

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдал беспроцентный займ в размере 250 млн рублей на строительство завода по производству железобетонных изделий "Энергобетон" в Чапаевске. По итогам реализации инвестпроекта будет создано 60 новых рабочих мест.

"Возможность привлекать финансирование Фонда развития моногородов есть у инвесторов, выбравших в качестве площадки для реализации своего проекта Тольятти, Чапаевск или Новокуйбышевск. Это мощный инструмент поддержки, который не только ускоряет запуск новых предприятий, но и стимулирует развитие городских территорий — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Компании "Энергобетон" мы помогли подготовить необходимую документацию для подачи заявки в фонд, участвовали в переговорах с Корпорацией МСП и банками по вопросам поручительства. Сопровождение инициатора на всех этапах реализации его проекта — наш приоритет при работе с инвесторами".

Инвестпроект предусматривает строительство завода по производству железобетонных изделий мощностью более 110 тыс. изделий в год. Новый комплекс будет отвечать всем современным стандартам качества.

За счет средств Фонда будут осуществлены строительно-монтажные работы и приобретено оборудование, необходимое для производства ЖБИ-изделий.

"Новый производственный комплекс и современное оборудование позволит нам выпускать железобетонные опоры воздушных линий электропередач высокого качества. Продукция сможет полностью удовлетворить спрос Самарской области и ближайших регионов в высококачественных строительных материалах для сферы энергетики", — рассказал директор компании "Энергобетон" Михаил Терентьев.

Общая стоимость инвестпроекта — более 570 млн рублей. Ранее Фонд развития моногородов выдал 3 займа предпринимателям из Тольятти на общую сумму более 330 млн рублей.

Напомним, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Те проекты, которые фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в ВЭБ.РФ.