Фонд МОНОГОРОДА.РФ профинансирует строительство завода железобетонных изделий в Самарской области

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдал беспроцентный займ в размере 250 млн рублей на строительство завода по производству железобетонных изделий "Энергобетон" в Чапаевске. По итогам реализации инвестпроекта будет создано 60 новых рабочих мест.
"Возможность привлекать финансирование Фонда развития моногородов есть у инвесторов, выбравших в качестве площадки для реализации своего проекта Тольятти, Чапаевск или Новокуйбышевск. Это мощный инструмент поддержки, который не только ускоряет запуск новых предприятий, но и стимулирует развитие городских территорий — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Компании "Энергобетон" мы помогли подготовить необходимую документацию для подачи заявки в фонд, участвовали в переговорах с Корпорацией МСП и банками по вопросам поручительства. Сопровождение инициатора на всех этапах реализации его проекта — наш приоритет при работе с инвесторами".
Инвестпроект предусматривает строительство завода по производству железобетонных изделий мощностью более 110 тыс. изделий в год. Новый комплекс будет отвечать всем современным стандартам качества.
За счет средств Фонда будут осуществлены строительно-монтажные работы и приобретено оборудование, необходимое для производства ЖБИ-изделий.
"Новый производственный комплекс и современное оборудование позволит нам выпускать железобетонные опоры воздушных линий электропередач высокого качества. Продукция сможет полностью удовлетворить спрос Самарской области и ближайших регионов в высококачественных строительных материалах для сферы энергетики", — рассказал директор компании "Энергобетон" Михаил Терентьев.
Общая стоимость инвестпроекта — более 570 млн рублей. Ранее Фонд развития моногородов выдал 3 займа предпринимателям из Тольятти на общую сумму более 330 млн рублей.
Напомним, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Те проекты, которые фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в ВЭБ.РФ.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html