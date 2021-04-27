ВолгаФест, "Грушинский", филиал Третьяковки: В Самарской области планируется развивать событийный туризм

ВолгаФест, Грушинский фестиваль, открытие филиала Третьяковской галереи, премьера балета "Дон Кихот" в Театре оперы и балета, грандиозный музыкальный фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича — события этого года в Самарской области, которые интересны не только региону, но и на федеральном уровне. На прошедшей 26 апреля пресс-конференции министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала о планах региона по развитию событийного туризма.

"За последние годы в Самаре создана хорошая, качественная, комфортная инфраструктура, в том числе и культурных проектов. Конечно, большую роль сыграли национальные проекты. Большие вложения в инфраструктуру и активная работа с сообществом Самарской области позволили создать этот уникальный новый момент, когда мы можем пригласить жителей всей страны к нам на различные интересные культурные мероприятия", — отметила Татьяна Мрдуляш.

Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже два года возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура", и в регионе этому направлению уделяется большое внимание. Например, благодаря его решению в Самаре в 2022 году откроется филиал Третьяковской галереи в спасенном здании Фабрики-кухни.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала на пресс-конференции, что уже в сентябре 2021 г. планируется провести техническое открытие здания Фабрики-кухни, где будет находится филиал. Для организаторов пространства очень важно представить здание эпохи конструктивизма до того момента, когда оно станет музейной площадкой. А уже в середине 2022 г. здесь полноценно заработает музей, где также будет находиться библиотека, мультимедиа-центр, творческий центр, кафе, ресторан.

По словам Зельфиры Трегуловой, на территории филиала появится "город-сад" с современным парком, где можно будет увидеть остатки промышленной архитектуры. Также директор Третьяковской галереи отметила, что принцип работы филиала будет основываться на сотрудничестве с местными творческим сообществом. За последние два года Третьяковская галерея уже представила несколько совместных проектов с музеями города, и открыла Клуб Третьяковки на улице Фрунзе.

"Когда бываю в Самаре, а это теперь случается часто, я вижу с огромным удовольствием, как здание Фабрики-кухни, как феникс, возрождается и обретает свои первоначальные черты. И тогда ты понимаешь, что это великое творение эпохи конструктивизма. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы работы шли быстрее, но реконструкция такого сложного сооружения, находящегося в тяжелейшем состоянии, требует максимальной аккуратности и внимание. Особая задача — приспособление здания эпохи конструктивизма к концепции современного музея. Мы опираемся здесь на креативность самарских архитекторов, с которыми тесно работаем", — рассказала Зельфира Трегулова.

Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко также является одним из идеологов другого значимого проекта — ВолгаФеста. В этом году фестиваль набережных отмечает небольшой юбилей — пять лет, и выходит на новый уровень — теперь вместо одного уик-энда праздник будет идти две недели — с 7 по 20 июня.

Организаторы обещают, что встречать рассветы и закаты станет значительно веселее, для этого готовится большая музыкальная, театральная и лекционная программы, а также по традиции набережную украсят различные арт-объекты. Кульминацией фестиваля станет выступление канатоходца, который пройдет над Волгой от набережной на другой берег Волги.

Эстафету летних событий подхватит культовый Грушинский фестиваль, который в этом году пройдет с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах. "Мы стараемся обновить формат фестиваля, в то же время сохраняя его давние и добрые традиции", — рассказала Татьяна Мрдуляш.

С 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти проведут масштабный фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу. "Мы сформировали выдающийся художественный совет фестиваля. В его работе примут участие музыковеды, такие как Людмила Ковнацкая и Ольга Дигонская, музыканты, такие как главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, обладатель "Золотой Маски", дирижер из Санкт-Петербурга Федор Леднев, замечательный пианист и человек, занимающийся просветительской деятельностью, Алексей Гориболь, очень разные и очень значимые для современности российские композиторы — Леонид Десятников и представитель более молодого поколения Алексей Сюмак. И, что для нас очень важно, дали согласие войти в художественный совет вдова Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Ирина Антоновна и его сын — прекрасный дирижер Максим Дмитриевич" — рассказал на пресс-конференции продюсер и куратор фестиваля Алексей Трифонов.

Осенью же начнется празднование 90-летия Самарского академического театра оперы и балета. Театр уже подготовил серию премьер, и обозначил проведение традиционного фестиваля памяти Аллы Шелест, а также анонсировал постановку балета "Дон Кихот" под руководством главного балетмейстера Юрия Бурлаки.

По итогам пресс-конференции Татьяна Мрдуляш отметила, что Самарская область готова круглый год принимать туристов. Например, на майские праздники в Тольятти будет работать масштабная интерактивная выставка "Дорога истории — наша Победа", которая с большим успехом прошла в прошлом году в Самаре на площади Куйбышева.