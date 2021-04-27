ВолгаФест, "Грушинский", филиал Третьяковки: В Самарской области планируется развивать событийный туризм

ВолгаФест, Грушинский фестиваль, открытие филиала Третьяковской галереи, премьера балета "Дон Кихот" в Театре оперы и балета, грандиозный музыкальный фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича — события этого года в Самарской области, которые интересны не только региону, но и на федеральном уровне. На прошедшей 26 апреля пресс-конференции министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала о планах региона по развитию событийного туризма.
"За последние годы в Самаре создана хорошая, качественная, комфортная инфраструктура, в том числе и культурных проектов. Конечно, большую роль сыграли национальные проекты. Большие вложения в инфраструктуру и активная работа с сообществом Самарской области позволили создать этот уникальный новый момент, когда мы можем пригласить жителей всей страны к нам на различные интересные культурные мероприятия", — отметила Татьяна Мрдуляш.
Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже два года возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура", и в регионе этому направлению уделяется большое внимание. Например, благодаря его решению в Самаре в 2022 году откроется филиал Третьяковской галереи в спасенном здании Фабрики-кухни.
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала на пресс-конференции, что уже в сентябре 2021 г. планируется провести техническое открытие здания Фабрики-кухни, где будет находится филиал. Для организаторов пространства очень важно представить здание эпохи конструктивизма до того момента, когда оно станет музейной площадкой. А уже в середине 2022 г. здесь полноценно заработает музей, где также будет находиться библиотека, мультимедиа-центр, творческий центр, кафе, ресторан.
По словам Зельфиры Трегуловой, на территории филиала появится "город-сад" с современным парком, где можно будет увидеть остатки промышленной архитектуры. Также директор Третьяковской галереи отметила, что принцип работы филиала будет основываться на сотрудничестве с местными творческим сообществом. За последние два года Третьяковская галерея уже представила несколько совместных проектов с музеями города, и открыла Клуб Третьяковки на улице Фрунзе.
"Когда бываю в Самаре, а это теперь случается часто, я вижу с огромным удовольствием, как здание Фабрики-кухни, как феникс, возрождается и обретает свои первоначальные черты. И тогда ты понимаешь, что это великое творение эпохи конструктивизма. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы работы шли быстрее, но реконструкция такого сложного сооружения, находящегося в тяжелейшем состоянии, требует максимальной аккуратности и внимание. Особая задача — приспособление здания эпохи конструктивизма к концепции современного музея. Мы опираемся здесь на креативность самарских архитекторов, с которыми тесно работаем", — рассказала Зельфира Трегулова.
Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко также является одним из идеологов другого значимого проекта — ВолгаФеста. В этом году фестиваль набережных отмечает небольшой юбилей — пять лет, и выходит на новый уровень — теперь вместо одного уик-энда праздник будет идти две недели — с 7 по 20 июня.
Организаторы обещают, что встречать рассветы и закаты станет значительно веселее, для этого готовится большая музыкальная, театральная и лекционная программы, а также по традиции набережную украсят различные арт-объекты. Кульминацией фестиваля станет выступление канатоходца, который пройдет над Волгой от набережной на другой берег Волги.
Эстафету летних событий подхватит культовый Грушинский фестиваль, который в этом году пройдет с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах. "Мы стараемся обновить формат фестиваля, в то же время сохраняя его давние и добрые традиции", — рассказала Татьяна Мрдуляш.
С 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти проведут масштабный фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу. "Мы сформировали выдающийся художественный совет фестиваля. В его работе примут участие музыковеды, такие как Людмила Ковнацкая и Ольга Дигонская, музыканты, такие как главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, обладатель "Золотой Маски", дирижер из Санкт-Петербурга Федор Леднев, замечательный пианист и человек, занимающийся просветительской деятельностью, Алексей Гориболь, очень разные и очень значимые для современности российские композиторы — Леонид Десятников и представитель более молодого поколения Алексей Сюмак. И, что для нас очень важно, дали согласие войти в художественный совет вдова Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Ирина Антоновна и его сын — прекрасный дирижер Максим Дмитриевич" — рассказал на пресс-конференции продюсер и куратор фестиваля Алексей Трифонов.
Осенью же начнется празднование 90-летия Самарского академического театра оперы и балета. Театр уже подготовил серию премьер, и обозначил проведение традиционного фестиваля памяти Аллы Шелест, а также анонсировал постановку балета "Дон Кихот" под руководством главного балетмейстера Юрия Бурлаки.
По итогам пресс-конференции Татьяна Мрдуляш отметила, что Самарская область готова круглый год принимать туристов. Например, на майские праздники в Тольятти будет работать масштабная интерактивная выставка "Дорога истории — наша Победа", которая с большим успехом прошла в прошлом году в Самаре на площади Куйбышева.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((