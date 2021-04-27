Банк "Открытие" профинансировал первый в России комплекс по производству мелованного картона

Группа компаний "КАМА" запустила промышленное производство первого российского мелованного коробочного картона. Объем инвестиций банка "Открытие" в создание производственного комплекса составил 25 млрд рублей. Новое производство имеет импортозамещающее значение для экономики страны и признано приоритетным проектом Пермского края.
Комплекс построен в городе Краснокамске Пермского края на площадях ГК "КАМА". Проектная мощность производства составляет 220 000 тонн мелованного коробочного картона (FBB) в год. Это позволит заместить до половины российского импорта такой продукции, а часть направить на экспорт. Мелованный коробочный картон широко используется в производстве упаковки для фармацевтической промышленности, пищевой продукции, косметики и табачных изделий.
Общая площадь новых производственных корпусов превышает 100 000 квадратных метров, а количество созданных рабочих мест превысило 400. Комплекс спроектирован и построен на основе самого современного оборудования и технологических решений ведущих мировых производителей, ключевой поставщик — концерн Andritz AG. В производственном комплексе FBB ГК "КАМА" внедрены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие экономическую, экологическую эффективность и высокую безопасность производственного процесса.
Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов: "Как акционер мы рады видеть развитие этого современного и экологичного производства. Этот уникальный для России проект станет одним из ключевых предприятий Пермского края и откроет новое экспортное направление для страны. Уверен, что комбинат ждет большое будущее, и он войдет в число самых успешных и технологичных проектов российской промышленности".
Вячеслав Воробьев, председатель совета директоров ГК "КАМА": "Этот проект без преувеличения амбициозен и для компании, и для отечественной индустрии производства бумаги в целом. Здесь использована самая современная технология FBB, аналогов которой пока нет в стране. При этом уровень конкуренции со стороны европейских производителей чрезвычайно высок — предстоит хорошо потрудиться, чтобы завоевать рынок.
Конечно радует, что "КАМА" обладает тремя главными составляющими успеха: во-первых, наилучшие доступные технологии, способные дать качество лучшего мирового уровня, и продуманная стратегия рыночного продвижения, основанная на импортозамещении и собственном экспорте. Во-вторых, грамотная производственная стратегия, призванная дать эффективное управление себестоимостью и отличную экономику. И в-третьих, пожалуй, главное — сильная профессиональная команда, способная успешно решить эти сложные задачи. Мы уверены в устойчивом успехе и долгосрочной перспективе нового бизнеса".
Владимир Дружков, генеральный директор предприятий ГК "КАМА": "К работе над проектом на нашем предприятии привлечены высококвалифицированные российские и иностранные специалисты. Опыт каждого члена команды, слаженная работа, позволили нам безопасно и в срок пройти все этапы строительно-монтажных работ. В соответствии с графиком мы перешли к комплексному пуску оборудования. Нами достигнута важнейшая веха этого процесса — получен первый картон. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал и принимает участие в этом амбициозном проекте!".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.