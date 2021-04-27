Дмитрий Азаров: Инфраструктурные кредиты — это новая для регионов возможность опережающего развития

Во вторник, 27 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Послание Президента: взгляд из регионов".

Руководители регионов и эксперты обсудили поручения и меры поддержки, озвученные Владимиром Путиным в Послании, и то, как они отразятся на экономическом, инфраструктурном, социальном развитии территорий.

Что касается инфраструктурных бюджетных кредитов, которые позволят комплексно развивать территории, то до конца 2023 года планируется выделить кредиты на сумму не менее 500 млрд по ставке не более 3% и сроком погашения 15 лет.

Чем меньше долгов у субъекта РФ и чем более эффективную финансовую политику он проводит, тем больше он сможет получить в кредит, пояснили эксперты.

Самарская область такими кредитами воспользоваться сможет. Госдолг региона сокращен практически на 20 млрд руб.: с 67,4 млрд рублей в 2016 году, до 49,3 млрд рублей в 2020-м. К тому же, у региона есть успешный опыт реализации крупных проектов, в том числе на условиях ГЧП сейчас реализуется самый масштабный в России проект — "Обход Тольятти со строительством моста через Волгу".

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, инфраструктурные кредиты — это новая и важная для регионов возможность опережающего развития. Он рассказал коллегам-губернаторам и экспертам о ключевых проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы — скоростное железнодорожное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти, магистраль "Центральная", туристическо-рекреационный кластер "Самарская Лука", проекты реновации промзон и другие.

В Послании президент отметил, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. Спустя всего неделю после Послания в Самарской области 28 апреля пройдет масштабный межрегиональный форум "Проектирование госуправления 4.0". На нем, в частности, постараются ответить на вопрос что такое человекоцентричность, и обсудят, как должны меняться региональные и муниципальные власти, чтобы бережливое отношения к людям стало для них главным приоритетом.