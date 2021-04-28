Хоккейная "Лада" проиграла "Барсу"

Во вторник, 27 апреля, ХК "Лада" проиграл во втором матче казанскому "Барсу".

На 18-й минуте Николай Владимиров (в большинстве) и Станислав Рангаев с интервалом в 18 секунд забросили две шайбы в ворота "барсов".

Второй период остался за "Барсом": казанцы забросили четыре шайбы в ворота Артема Забродина (отличились Кирилл Крутов, Даниил Христанов, Александр Любчич, Адель Булатов).

В третьем периоде Никита Свинцицкий сократил счет, но большего тольяттинцы добиться не смогли, несмотря на замену голкипера шестым полевым игроком в концовке — победа "Барса" со счетом 4:3.

Накануне в первой игре тольяттинцы победили 5:2.